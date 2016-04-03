العراق.. تحرير 1500 محتجز من سجن داعشي تحت الأرض

حررت القوات العراقية حوالي 1500 شخص كان تنظيم "داعش" يحتجزهم في سجن كبير تحت الأرض في قضاء هيت، أحد أبرز معاقل التنظيم في محافظة الأنبار (غرب)، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على جزء من قضاء هيت الواقع على حوض نهر الفرات بين مدينتي الرمادي جنوباً وحديثة شمالاً، وهي تواصل المعارك لدحر المتطرفين من هذا المعقل الرئيسي لهم في غرب البلاد.

من جهته، قال العقيد فاضل النمراوي إن "القوات الأمنية عثرت خلال تقدمها لتحرير وتطهير هيت من داعش على سجن كبير"، مشيراً إلى أن "السجن يقع تحت الأرض" وقد وجدت القوات العراقية فيه حوالي 1500 شخص كان التنظيم يعتقلهم بداخله فأطلقت سراحهم.

بدوره، قدر المسؤول المحلي في الأنبار، مال الله العبيدي، عدد المعتقلين الذين كانوا داخل هذا السجن بحوالي 1500 شخص، لافتاً إلى أن القسم الأكبر منهم مدنيون.

من ناحيته، قال قائمقام قضاء هيت، مهند العبيدي، إن القوات العراقية عثرت على "سجن كبير" في القضاء، دون أن يتطرق إلى عدد المعتقلين الذين كانوا بداخله.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت من فرض سيطرتها بشكل عام على الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي.

وإذا ما تمت استعادة هيت بالكامل فإن ثلاث مدن رئيسية تبقى تحت سيطرة "داعش" في هذه المحافظة المترامية الأطراف والحدودية مع كل من سوريا والأردن، وهي مدن الفلوجة والرطبة والقائم.