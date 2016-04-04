العراق.. "ائتلاف النجيفي" يبحث التغيير الوزاري

عقد ائتلاف "متحدون للإصلاح" اجتماعا استثنائيا برئاسة أسامة ‏النجيفي، لمتابعة الأوضاع الإنسانية المتردية في قضاء ‏الفلوجة بسبب الحصار الأمني عليها وتعرض السكان المدنيين لحملة تجويع ونقص حاد بالدواء والغذاء، مثلما حذّر الائتلاف من استغلال الإصلاح كيافطة لتعزيز هيمنة حزب معين وتوسيع نفوذه على حساب الآخرين.

ودعا الائتلاف في بيان له، "الحكومة العراقية لاتخاذ كل الوسائل الممكنة لإيصال الغذاء والدواء بشكل عاجل وفوري والاهتمام جديا بقضية تحرير المدينة من سيطرة مجرمي داعش"، مكرّرا دعوته للحكومة لـ"الاستعانة بأبناء المناطق المغتصبة من داعش وفتح باب التطوع لهم بشكل واسع لدعم القوات المسلحة وبإسناد التحالف الدولي".

وناقش المجتمعون، ما وصفوه بـ" المأساة الإنسانية في باقي المناطق التي يحتلها داعش في ‫‏الموصل والشرقاط والحويجة والمناطق الأخرى ودعوا الحكومة لاستئناف عمليات التحرير".

وأكّد ائتلاف متحدون للإصلاح على "أهمية التغيير الوزاري والإصلاح الذي طرحه رئيس الوزراء وضرورته، إلا أنهم يرون أن اقتصاره على التغيير الوزاري إنما هو معالجة ترقيعية لمشاكل جدية"، مطالبين "في حالة اعتماد التغيير الجزئي أن يكون مسببا وعبر الطرق الدستورية والقانونية ومن خلال الكتل السياسية بما يراعي مبدأ التوازن الوطني وعدم تغييب أي مكوّن".

وأشار الائتلاف في نهاية بيانه، إلى أنه "في حالة اختيار التغيير الشامل أن لا يستثني التغيير أحدا من الكابينة الوزارية وأن تقوم الكتل باختيار مرشحيها من ذوي الخبرة والاختصاص لشغل الوزارات المخصصة لها، وفي حالة إصرار البعض على تجاهل الكتل السياسية وسلب استحقاقات المكونات فإن ائتلاف متحدون للإصلاح قد يجد نفسه أمام خيار مقاطعة الحكومة القادمة وتبني موقف المعارضة".