العراق.. اعتقال أمير بارز من داعش

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية عن قيام قطعاتها بعمليات تعرضية واستباقية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في مناطق متفرقة من جبال مكحول في صلاح الدين، وفي حقول حمرين بديالى، وعلى أطراف بغداد حيث اعتقلت أميرا بارزا ممن يسمّون "أمراء داعش" في العراق.

وقال قائد الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، إن لواء المغاوير3 تمكّن من قتل 15 داعشيا وتدمير عجلة مجهزة برشاشة ثقيلة، ومفرزة هاون، إثر صد محاولة هجوم لتنظيم داعش على مواقع للشرطة الاتحادية.

وأضاف أن "اللواء 13، وبإسناد مدفعية ميدان، تمكّن من قتل 7 دواعش بينهم أجنبي الجنسية، ودمر نفقا ومواضع لداعش في جبال مكحول".

إلى ذلك، أكّد جودت أن اللواء السابع، وبإسناد من الجهد الاستخباري اعتقل الإرهابي المكنى أبو زياد الفلوجي، أمير المفارز بما تسمى "ولاية الجنوب- كتيبة زوبع"، إثر عملية أمنية مفاجئة في منطقة أبو غريب، التي تبعد عن بغداد حوالي 20 كيلومترا فقط.