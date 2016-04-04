تركيا: التحالف قصف قنصليتنا بالموصل بموافقتنا

أوضحت وزارة الخارجية التركية، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، قامت بقصف مبنى القنصلية العامة التركية في الموصل، شمالي العراق، بعد الحصول على موافقة السلطات التركية، نتيجة معلومات استخباراتية بإقامة عدد من قيادات التنظيم فيه.

وقال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، إن طائرات التحالف، قامت في الثالثة من فجر اليوم، بقصف وتدمير المبنى، الذي يحتله تنظيم داعش منذ يونيو 2014، بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بإقامة عدد من قيادات التنظيم فيه. وأفاد البيان أنه تم الحصول على رأي وموافقة تركيا، خلال جميع الخطوات المتعلقة بالتحضير للعملية وتنفيذها.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على الموصل في يونيو 2014، ومن ثم اقتحم عناصر التنظيم القنصلية العامة لتركيا في المدينة، واحتجزوا 49 من العاملين فيها وأفراد أسرهم، بينهم القنصل العام، في 20 سبتمبر، وتمكنت السلطات التركية من تحريرهم وإحضارهم إلى تركيا بعد حوالي 3 أشهر من احتجازهم.