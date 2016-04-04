داعش يهاجم "البغدادي" في الأنبار بالسيارات المفخخة

أفادت مصادر أمنية وعشائرية عراقية بأن داعش شن هجوماً على قاعدة البغدادي غرب الأنبار من ٣ محاور، مستخدماً السيارات المفخخة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة. في حين حاول طيران التحالف والقوات المشتركة صد الهجوم.

وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية، الاثنين، أن القوات الأمنية والعشائر صدت الهجوم، فيما أفاد مصدر أمني أن الهجوم أدى إلى إصابة 5 من القوات الأمنية والعشائر بينهم قائد شرطة الناحية.

يذكر أن القوات العراقية والعشائر تسيطر على ناحية البغدادي، فيما تتعرض الناحية بين الحين والآخر لقصف من قبل "داعش".

وكانت القوات العراقية دخلت السبت الماضي 2 أبريل شرق قضاء هيت بمحافظة الأنبار، مدعومة بضربات جوية من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. كما صوّت مجلس النواب العراقي السبت على اعتبار الأنبار محافظة منكوبة، وطالب الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الوضع هناك.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية عن بدء طيران التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي بقصف مواقع المتطرفين في مناطق الحاج على جنوب الموصل. وأفادت قيادة عمليات تحرير نينوى في بيان مقتضب " بأن الهدف من القصف هو إضعاف قدرات تنظيم داعش الذي دفع بتعزيزات وأسلحة ومعدات لاستعادة القرى التي خسرها قبل نحو أسبوعين".

هذا ويتوقع أن تستأنف القوات العراقية معاركها مع عناصر داعش جنوب الموصل والتي توقفت منذ أسبوع لأسباب لم توضحها الحكومة العراقية.