علاوي: تشكيلة العبادي التي قدمها غير قانونية

قال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، إن تشكيلة العبادي التي قدّمها غير قانونية وغير دستورية، وإن ما قدم من إصلاحات لم يلامس الجوهر وإنما هو تغيّر وجه بوجه وهذا ليس بإصلاح.

وأشار علاوي في لقاء مع قناة "الحدث"، إلى أن " تأسيس الحكومة جاء على إثر تأسيس وثيقة الإصلاح السياسي، لكن هذه الوثيقة لم ينفذ أي بند منها"، لافتا إلى أن "هناك حوارا بين الكتل السياسية في البرلمان، لأن المشكلة التي حصلت هي ربط وثيقة الإصلاح بأسماء الوزراء ونواب رئيس الوزراء لا غير، في حين هناك أزمات متعددة الجوانب اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، وهذه يجب أن تعالج جذريا، وليس تبديل الوجوه فقط".

وأكد رئيس ائتلاف الوطنية، أن "المشكلة الحالية يجب أن تعالج عراقياً لا أن تعالج بأي تدخل خارجي، وليس من المقبول أن يأتي رجل من واشنطن ليحلّ مشاكل العراقيين"، متّهما "المستشارين بأنهم هم من ورطوا العبادي، مثلما أن مبعوث الرئيس الأميركي هو أحد من ورطوا العراق".

وفي المقابلة ذاتها، ذكر علاوي، أن "داعش لن تنتهي إلا بالمصالحة الوطنية، وينبغي أن تقدم الحكومة ضمن خطتها العسكرية دعما للمواطنين في المناطق التي تقاوم داعش، لأن القصف العشوائي للمدن يضعف الإرهابيين ولكن بنفس الوقت يوقع خسائر بين المدنيين الأبرياء".