داعش يطرد المدنيين من مستشفيات نينوى

كشفت "قيادة عمليات تحرير نينوى" عن قيام الدواعش بطرد المرضى المدنيين من مستشفيات الموصل، وذلك لإيواء جرحاهم بعد أن تكاثرت أعدادهم وبشكل يومي، نتيجة فعاليات القوات الأمنية التي بدأت بعمليات التحرير ضدهم.

وقالت القيادة في إجمالها، ما أسمته بـ"الأهداف المهمة" التي تحققت خلال 72 ساعة الماضية من قبل قيادة عمليات تحرير نينوى، وكانت بحسب بيان لها، كالآتي "مقتل 5 انتحاريين، بوساطة لواء 72 فرقة 15، حاولوا التقرب من الخطوط الأمامية في جنوب الموصل، وكذلك مقتل 12 إرهابيا بالقرب من قرية النصر بضربة جوية في جنوب الموصل، بينهم القيادي الإرهابي المدعو كاظم اللهمود"، فضلا عن "مقتل الارهابي محمد باسم السبعاوي مسؤول كتيبة المدفعية والصواريخ في تنظيم داعش الارهابي على يد قوات المدفعية في الفرقة 15 التابعة لقيادة عمليات تحرير نينوى".



وأضاف، قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن "رجال الفرقة 15 قد تمكّنوا من تدمير مدفع وقتل 4 ارهابيين في قرية لزاكة جنوب الموصل، وكذلك تدميرهم مدفع هاون في قرية حاج علي وقتل إرهابيين اثنين بقصف مدفعي".

إلى ذلك، وجّه التحالف الدولي ضربة جوية على تجمع لحقل النفط في القيارة، مما أدى الى مقتل 30 عنصرا من تنظيم داعش، وعشرات الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى العسكري في منطقة وادي حجر ومستشفى الجمهوري بالموصل، بعد أن طرد الدواعش المدنيين من المستشفيات لا تستوعب جرحاهم.