التحالف يشن 25 ضربة جوية ضد داعش

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه نفذ 25 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد تنظيم داعش، أمس الاثنين، تركزت على قوات المتطرفين قرب بلدات على الطريق إلى مدينة الموصل العراقية.

وأفاد بيان للتحالف، اليوم الثلاثاء، بأنه نفذ ست غارات قرب بلدة سلطان عبدالله جنوبي الموصل، وأصاب مواقع قتالية ومركبة ملغمة وموقعا للصواريخ وخندقا ومنطقة لتجمع القوات.

ونفذ التحالف أربع غارات على قوات تنظيم داعش قرب كسك غربي الموصل ومنطقة لتحضير العمليات ومستودعا ومخبأ حصينا وموقعا قتاليا. وقرب الموصل نفسها نفذ التحالف غارة واحدة على مقار لتنظيم داعش.

وتنفذ قوات الأمن العراقية مدعومة بالتحالف حاليا عمليات تهدف لتمهيد الطريق لاستعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية التي يسيطر عليها التنظيم منذ يونيو عام 2014.

وقال البيان إن غارات التحالف في العراق نفذتها طائرات بطيار وطائرات دون طيار ومدفعية.

وفي سوريا واصل التحالف استهداف موارد النفط التي تشكل نسبة كبيرة من قاعدة إيرادات التنظيم، حيث استخدم الغارات الجوية لتعطيل منصتين لضخ النفط قرب الرقة.