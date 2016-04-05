العبادي يبحث مع وفد الكونغرس الحرب على داعش

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع أعضاء من الكونغرس الأميركي الحرب على داعش، وموضوع الإصلاحات، والأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، بينما أكد أعضاء الكونغرس على استعدادهم لمساعدة العراق في العديد من القضايا، ودعمهم لوحدة وسيادة العراق.

جاء ذلك أثناء استقبال العبادي، في مكتبه الاثنين، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيدورد رويس، وعضوية النائبة في الكونغرس لويس فرانكل، بحضور السفير الأميركي ستيوارت جونز.

وذكر بيان حكومي، أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب ضد عصابات "داعش" الإرهابية والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأعرب الوفد، بحسب البيان، عن "دعمه للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، ومنها الأزمة المالية نتيجة انهيار أسعار النفط والحرب على العصابات الإرهابية"، مبديا "استعداد بلاده لمساعدة العراق بإعادة امواله المسروقة خارج العراق، إضافة إلى تزويده بالخبرات اللازمة في مكافحة الفساد وتشريع القوانين التي تحد منه".