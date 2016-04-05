العراق.. تحرير 3 مناطق جديدة في هيت بالأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الاثنين، عن تحرير ثلاث مناطق جديدة في قضاء هيت غرب الرمادي، فيما أشار إلى مقتل 70 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي، في تصريح نقلته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مناطق البصائر الأولى، والبصائر الشرقية، والبصائر الغربية، في مركز مدينة هيت 70 كم غرب الرمادي، من تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف العارضي، أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من الوصول إلى محيط منطقة حي المعلمين وسط مدينة هيت"، مؤكّدا أن "تنظيم داعش تكبد اليوم خسائر كبيرة من خلال قتل 70 عنصراً منهم بواسطة قصف الدبابات والطيران في مركز هيت".

من جهته، أشار رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى داخل مدينة هيت بعد تقدمها نحو منطقة حي المعلمين، وسط المدينة، وتحرير ثلاث مناطق فيها".

وأضاف المحمدي، أن "الطيران الحربي والقوات الأمنية كبدت تنظيم داعش خسائر كبيرة، أسفرت عن تدمير أربع مقاومات طيران وقتل العشرات من عناصر التنظيم في مركز مدينة هيت".

يذكر أن مدينة هيت، تشهد عمليات عسكرية واسعة لتحريرها من تنظيم "داعش" وتشارك القوات الأمنية ومقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي والعراقي وطائرات الجيش المروحية في تلك العمليات.