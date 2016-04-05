العراق.. عودة أكثر من 7 آلاف عائلة إلى الأنبار

أكدت الإحصائية الأخيرة لأعداد العوائل النازحة والعائدة التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار إلى عودة 7780 عائلة للمحافظة، ونزوح 2295 عائلة منها.



وبيّن مسؤول فرع الوزارة في الأنبار، ان "أعداد العوائل النازحة موزعة على 941 عائلة نازحة في ناحية الوفاء 60 كيلو، و635 عائلة نازحة في مخيم الخالدية التابع لقضاء الخالدية، و719 عائلة نازحة في مخيم 18 كيلو في الرمادي، فضلا عن 201 عائلة نازحة في مخيم الأنبار التابع لناحية عامرية الفلوجة".

وأضاف البيان، أن "أعداد العوائل العائدة إلى أماكن سكناها الأصلية تمثلت بــ 2671 ألف عائلة عائدة إلى منطقة الزنكورة والعصرية في الرمادي، و3600 عائلة عائدة الى قضاء الكرمة والجزيرة، و644 عائلة عائدة الى منطقة جويبة في الرمادي، و306 عائلة عائدة إلى منطقة الصديقية التابعة لقضاء الخالدية، فضلا عن 296 عائلة عائدة إلى منطقة حصيبة شرق الرمادي، و102 عائلة عائدة الى منطقة السورة، فيما عادت 161 عائلة الى مناطق حي الورار والجمعية والبو علوان في مركز الرمادي".