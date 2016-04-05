القوات العراقية تدخل شرق هيت بالأنبار

دخلت القوات العراقية، والتي تضم قوات مكافحة الإرهاب والجيش، شرق قضاء هيت بمحافظة الأنبار، مدعومة بضربات جوية من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكدت مصادر عراقية مقتل عشرات الإرهابيين من تنظيم "داعش" في الهجوم، ما اضطر باقي المسلحين إلى التراجع شمالا.

ويقع قضاء هيت، الذي يسيطر عليه التنظيم، على نهر الفرات، نحو 140 كم إلى الغرب من بغداد، ما يجعله موقعاً استراتيجياً بين قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية والرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأجبر القتال الآلاف من سكان المدينة إلى الفرار منها بحثاً عن أماكن آمنة.