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شاهد المرأة التي ناشدت العالم من الفلوجة واعتقلها داعش

المصدر: دبي - قناة الحدث
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اعتقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق امرأة من سكان مدينة الفلوجة المحاصرة ناشدت عبر قناتي "العربية والحدث" العالم بأسره ليشهد على واحدة من أبشع جرائم التنظيم المتطرف في العراق وأكثرها فظاعة.

حيث تقع الفلوجة العراقية تحت نفوذ متطرفي داعش من الداخل، وتطوّقها ميليشيات "الحشد الشعبي" والجيش العراقي منذ نحو عامين.

ويرى داعش في أغلب سكان الفلوجة أعداء، فيحرمهم ويمنع عنهم الغذاء والدواء عقابا لهم ويستأثر بهما.

وتتعرض المدينة لسلاح الحصار والتجويع، وهو سلاح يستهدف المدنيين العزل ولا يفرق بين المقاتلين والنساء والأطفال والشيوخ.

وباتت المدينة اليوم تعاني من أمراض كثيرة ناتجة عن سوء التغذية ونقص الدواء.

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