عمليات البصرة تكشف تفاصيل جديدة في التفجير الانتحاري

كشفت قيادة العمليات في البصرة تفاصيل جديدة عن حادث التفجير الانتحاري الذي حدث أمس الاثنين والذي أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح 14 آخرين.

وقال قائد عمليات البصرة، اللواء سمير عبد الكريم، إن التحقيقات الأولية أظهرت بأن الانتحاري قدم بعجلته من خارج المحافظة، مشيراً إلى أن التدقيق المروري للعجلة كشف بأنها تحمل لوحات تسجيل العاصمة بغداد.

ولفت إلى أن معلومات استخباراتية كشفت توجيهات من قبل تنظيم "داعش" باستهداف مقرات القوات الأمنية في كل من بابل والبصرة وذي قار وبغداد، غير أن الإرهابي حوصر في تقاطع منتزه الخورة بعد إيقاف المرور للسير ووجود نقطة تفتيش ما اضطره لتفجير نفسه.

وأشار عبد الكريم إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى قاب قوسين أو أدنى من تفاصيل كل ما جرى في التفجير، مبيناً أن قيادة العمليات ستعرض خلال الساعات الـ24 القادمة تفاصيل كاملة تفرح البصريين، وفق قوله.

ووعد عبد الكريم بأن القيادة وبمجرد وصولها لنتائج دقيقة ستقوم بما قامت به بعد تفجير الزبير بعرض معلومات الشخص الذي جاء بالعجلة المفخخة الى المحافظة.