مأساة الفلوجة..وفاة 7 أطفال بسبب الجوع والقصف بالبراميل

قتل 7 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال وجرح عدد آخر في مدينة الفلوجة العراقية بسبب الجوع وقصف البراميل المتفجرة ونقص الأدوية وخاصة علاج السكر للأطفال "الأنسولين".

وأفاد مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي بمستشفى الفلوجة بأن طوارئ مستشفى الفلوجة استقبلت جراء القصف بالبراميل المتفجرة ثلاث نساء جريحات واستلمت طفلين قتيلين والحصيلة الكلية للجرحى منذ بداية الأحداث ولحد الآن "5769 جريحا بينهم 774 امرأة جريحة و923 طفلا جريحا"، أما حصيلة القتلى منذ بداية الأحداث ولحد الآن "3455 قتيلا، و325 امرأة و521 طفلا".

كما أفاد مراسل "العربية" بوفاة 5 أطفال آخرين بسبب الجوع وانعدام وجود دواء الأنسولين لمرضى السكر.