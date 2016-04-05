معصوم يبحث مع القوى العراقية سبل تجاوز الأزمة

اجتمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ببغداد مساء الاثنين، مع أعضاء من كتلة اتحاد القوى العراقية، والكتل الكردستانية، وبحث معهم سبل تجاوز الازمة الراهنة فضلا عن إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

وقال بيان رئاسي، إن "معصوم أكّد خلال الاجتماع، حرصه على إجراء اللقاءات مع كافة الكتل النيابية والقوى الفاعلة من أجل بلورة الرؤى المشتركة لضمان تجاوز العقبات الراهنة بما يضمن حل المشاكل الطارئة وضمان المصالح العليا للبلاد"، مشيرا إلى "ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة والمحافظة على هيبتها مع ضمان حقوق كافة مكونات المجتمع العراقي".

ونقل البيان عن ممثلي الكتل البرلمانية التي شاركت في الاجتماع، "حرصها على ضرورة الوصول إلى تفاهمات متينة على أساس المشتركات الوطنية، التي تقود إلى إجراء الإصلاحات الحقيقية في كافة المجالات وتراعي مصالح الجميع دون استثناء أو تهميش".