العراق..اندلاع حريق في بئر غاز طبيعي يسيطر عليها "داعش"

قال مسؤول بقطاع النفط إن حريقاً اندلع مساء الثلاثاء في بئر لإنتاج الغاز الطبيعي متوقفة عن العمل، قرب المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في شمال العراق.

وتتبع البئر حقل خباز النفطي، الذي يقع على مسافة 20 كيلومتراً جنوب غربي كركوك في منطقة تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية، وفقاً لما ذكره مسؤول بشركة نفط الشمال الحكومية التي تدير الاحتياطات.

وأضاف أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، بينما يجري التحقيق لتحديد سبب الانفجار.

وفي العام الماضي لحقت أضرار جسيمة بحقل خباز عقب هجوم شنه تنظيم "داعش". وينتج الحقل نحو 15 ألف برميل يومياً في الظروف العادية.