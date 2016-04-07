العراق.. علي علاوي يسحب ترشيحه وزيرا للمالية

أعلن "علي علاوي" مرشح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحكومة التكنوقراط سحب ترشيحه من منصب وزارة المالية، لأسباب عزاها إلى التدخلات السياسية والخلافات الحزبية.

وأكدت مصادر في مكتب علاوي ومسؤولون أكراد أن الصراع السياسي الداخلي في البلاد سيؤدي إلى إجهاض المشروع الإصلاحي.

يذكر أن سحب علاوي لترشيحه يأتي بعد سحب مرشح وزارة النفط لترشيحه أخيراً.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري التوصل إلى توافق على الخطوط العريضة بين الكتل بشأن التغيير الوزاري المرتقب في البلاد، وذلك ضمن حزمة من الثوابت.