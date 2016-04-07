العراق.. مقتل 15 إرهابيا بينهم 8 انتحاريين في "القائم"

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن استمرار الضربات الاستباقية التي تقوم بها خلية الصقور اﻻستخبارية بدعم من قيادة العمليات وطيران القوة الجوية، وكانت نتائجها، بحسب بيان رسمي، مقتل قياديين في داعش، فضلا عن القضاء على 8 انتحاريين.

وذكر بيان للعمليات أنه "بتاريخ 5 أبريل، تمّ توجيه ضربة جوية لأحد اوكار تنظيم داعش في القائم، بعد دخول عناصره من الأراضي السورية مباشرة، ومن خلال صواريخ موجهة، أدت إلى مقتل أكثر من 15 إرهابيا من بينهم 8 انتحاريين واصابة اعداد اخرى".

وأشار البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه إلى أن "من أهم القتلى المكنّى أبوجعفر، وهو قيادي من أهالي الموصل، ومن أنشط عناصر التنظيم فيما يسمى بولاية الجنوب، وقد أشرف على الكثير من العمليات الإرهابية، وكذلك سعود الشمري، اعلامي كان يرافق الدواعش"، لافتا الى "قيام داعش بتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت طلبا للتبرع بالدم للإصابات المباشرة في عناصره".