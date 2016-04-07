النجيفي يبحث مع مبعوث أوباما تحضيرات تحرير الموصل

بحث رئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح"، أسامة النجيفي، الوضع العراقي ومستجداته على الساحة السياسية والتحضيرات الجارية لمعركة تحرير الموصل، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

وذكر بيان لمكتب إعلام النجيفي أن "رئيس ائتلاف متحدون، استقبل الأربعاء المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لإدارة التحالف الدولي لمحاربة داعش برت ماكغورك، وأن اللقاء تركّز حول مناقشة المستجدات السياسية والأمنية على الساحة العراقية وسبل تجاوز الأزمة الحالية"، مشيراً إلى "ضرورة التنسيق بين الكتل السياسية وتقديم مرشحين أكفاء لإدارة المناصب التنفيذية".

ونقل البيان الذي تابعته "العربية.نت" تأكيد الرئيس النجيفي على "دعمه لمسيرة الإصلاحات"، مشترطاً "أن تحصل التغييرات الحكومية مع إجراء توازن وطني في الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وإقرار القوانين المعطلة، والتي تم الاتفاق عليها عند تشكيل حكومة العبادي".

وفي سياق متصل، اتفق الطرفان بشأن معركة الموصل على "ضرورة بناء قوة عسكرية من أبناء المحافظة تدعم القوات المسلحة والحشد الوطني والبيشمركة وبإسناد التحالف الدولي، لتحرير نينوى ومسك الأرض وفرض الأمن والاستقرار فيها، تمهيداً للشروع بعودة النازحين وإعادة إعمار المحافظة".