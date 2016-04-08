العراق.. الأمم المتحدة تطالب بممر آمن في الفلوجة

تزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً في الفلوجة وسط مطالبة المنظمات العالمية والدولية بضرورة دخول المواد الغذائية والطبية إلى داخل المدينة، لإنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين.

وفي هذا السياق، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق "ليز غراندي" إن الأمم المتحدة طالبت بإنشاء ممر إنساني آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في الفلوجة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية متردية نتيجة نقص المواد الغذائية والدواء في ظل سيطرة داعش على المدينة من جهة والطوق الأمني، الذي تفرضه القوات الحكومية من جهة أخرى.

كما أعربت غراندي عن استعداد المنظمة لتوصيل المساعدات الإنسانية فور توفر الفرصة لذلك. وأشارت إلى وجود مفاوضات مكثفة مع السلطات لفتح ممر إنساني ضمن خطة تقوم على توجيه العائلات داخل الفلوجة إلى مناطق يمكن أن تطالهم فيها القوات العراقية لاصطحابهم إلى مناطق أكثر أمناً.