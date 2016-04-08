العراق.. تحرير مدينة هيت ورفع العلم على مبانيها

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن دخول قوات مكافحة الإرهاب، وأحد ألوية الفرقة 16، إلى مركز مدينة هيت، ومطاردة عناصر "داعش" التي خسر تنظيمها المعركة ومني بالعديد من الخسائر البشرية والمادية.

وقالت القيادة في بيان عاجل لها، إنه "بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة استطاع أبطال قوات جهاز مكافحة الإرهاب واللواء 73 الفرقة 16 من الوصول إلى مركز مدينة هيت ورفع العلم العراقي فوق بناياتها".

وأكّد البيان أن "القوات الأمنية هي الآن في مركز هيت"، لافتة إلى أن "جنودها يواصلون المعارك المشرفة، والعمليات مستمرة لحد الآن لحين إكمال تحرير كامل مناطق هيت وبقية المناطق المجاورة".

وأشار بيان العمليات المشتركة، إلى "تمكّن قوات جهاز مكافحة الإرهاب من إخلاء العوائل النازحة من المناطق المحررة باتجاه قطعات الجيش وتسهيل نقلهم إلى مناطق كبيسة"، فيما نصحت العمليات الأهالي المتبقين بالابتعاد عن كل مواقع لداعش في المناطق المتبقية، قائلة "إنها أهداف للطيران العراقي".