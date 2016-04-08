العراق يبحث عن خبراء دوليين لاسترداد أمواله المهربة

كشفت "هيئة النزاهة" عن مباحثات أجراها رئيس الهيئة حسن الياسري مع وفد من بعثة الأمم المتحدة حول إمكانية تقديم المساعدة في موضوع استرداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج.

وذكرت الهيئة أن "رئيس هيئة النزاهة بحث مع وفد من بعثة الأمم المتحدة إمكانية الاستعانة بخبرات محققين دوليين في بعض تحقيقات هيئة النزاهة ذات الطابع الدولي المتعلقة بقضايا التعاقدات الدولية العامة واسترداد الأموال وغيرها".

وأشار البيان إلى "موافقة الوفد الأممي من حيث المبدأ، وأن الاتفاق سيكون قيد التنفيذ قريبا".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سبق وأن أكّد دعمَه لهيأة النزاهة، وأهمية استنفار طاقات الجميع وتضافر الجهود، من أجلِ تحشيدِ الفعالياتِ الرقابية والشعبية لخلقِ ثورةٍ حقيقيَـةٍ ضد الفسادِ.