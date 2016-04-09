أف 16 العراقية تدمر منظومة اتصالات داعشية بالموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن قيام طائرة الاستطلاع المسلحة CH4 بتنفيذ 4 ضربات جوية في قضاء هيت، أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين، فيما قامت F16 العراقية بقصف وتدمير عدّة من أهداف داعشية في محافظة نينوى، من بينها منظومة اتصالات وكاميرات مراقبة لتصحيح الأهداف.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم السبت، "استنادا إلى معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، فقد قامت طائرات أف 16 العراقية بتوجيه ضربة جوية استهدفت منظومة اتصالات وكاميرات مراقبة لتحديد وتصحيح أهداف المدفعية والهاونات والقناصين لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى -قضاء القيارة، وتم تدمير المنظومة بالكامل".

وأشار البيان إلى "استهداف طائرات أف 16 التابعة للقوة الجوية العراقية، مقرا لعناصر داعش يتواجد فيه إرهابيون أجانب وعرب الجنسية بقضاء الحويجة، وتمّ تدميره"، مضيفا أن "الطائرات العراقية تمكّنت كذلك من استهداف مخزن أسلحة في محافظة نينوى -جنوب قضاء الشرقاط، وتمّ إحراقه بالكامل وقتل من فيه".

