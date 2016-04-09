الحكومة العراقية توافق على إدخال المساعدات للفلوجة

كشف رئيس وفد الفلوجة الإغاثي المفاوض كمال رجا العيساوي، الجمعة، موافقة الحكومة المركزية من حيث المبدأ على إدخال مساعدات إغاثية لأهالي الفلوجة المحاصرين.

وقال العيساوي في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إنه "ترأس وفد الفلوجة الإغاثي المفاوض والتقى بممثلي الحكومة المركزية، والأمن الوطني، في بغداد وتم التباحث معهم حول كيفية إدخال مساعدات إغاثية لأهالي الفلوجة".

وأضاف العيساوي، أن "الحكومة المركزية وافقت من حيث المبدأ على إدخال مساعدات إغاثية إلى داخل الفلوجة من خلال جهات حيادية في داخل المدينة تتولي عملية استلام تلك المواد وتوزيعها على الأهالي"، موضحا أن "عملية إدخال المساعدات الإغاثية سوف تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي حال تم إيصال تلك المساعدات بصورة منتظمة سوف تكون هناك قوافل أخرى خلال الأيام القادمة".

يذكر أن الأمم المتحدة قد طالبت بإنشاء ممر إنساني آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في الفلوجة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية متردية نتيجة نقص المواد الغذائية والدواء في ظل سيطرة الإرهابيين على المدينة من جهة والطوق الأمني، الذي تفرضه القوات الحكومية من جهة أخرى.