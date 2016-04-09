العبادي: حريصون على مبدأ الشراكة مع إقليم كردستان

أكّد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن من مصلحة الجميع أن يبقى العراق موحدا، وأن الحكومة حريصة على استمرار التعاون والتنسيق، وتعزيز مبدأ الشراكة مع إقليم كردستان، داعيا لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بواقعية وجدية.

جاء ذلك أثناء استقباله، الجمعة، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وذكر بيان حكومي، أن "اللقاء جرى في أجواء من الصراحة والودية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك للقضاء على خطر داعش الذي يهدد العراق وشعبه وجميع مكوناته، والمضي قدما بتحرير الموصل، مثلما جرى بحث الإصلاحات والتغيير الوزاري والتأكيد على دعمها بما يحقق مصلحة جميع العراقيين".

ونقل البيان أن "تحرير الموصل مهم بالنسبة لنا ويجب الحفاظ على وحدة المدينة بعد تحريرها"، لافتا إلى أن "التعاون والاتفاق على ذلك من شأنه حسم المعركة بأقرب وقت ممكن وإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة".

من جهته، أكد نيجرفان بارزاني على أهمية تطوير العلاقة مع الحكومة الاتحادية وزيادة التواصل، وضرورة العمل بمبدأ الشراكة، مجددا دعم الإصلاحات، والوقوف معا بوجه التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد واستمرار التنسيق لحسم معركة تحرير الموصل.