العراق: عوائق حالت دون إسقاط مساعدات جوية للفلوجة

ألقى وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، كلمة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في مؤتمر لدعم مدينة الفلوجة.

وأكد الجميلي أن فك حصار المدنيين داخل الفلوجة يعد من أهم أولويات الحكومة، موضحاً أنها بذلت كل ما بوسعها لفتح ممرات آمنة إلا أن متطرفي تنظيم "داعش" منعوا أبناء المدينة من الخروج. كما أوضح أن الحكومة درست خيار إلقاء المساعدات الإنسانية جواً، مشدداً على أن عوارض لوجستية تتعلق بتحليق الطائرات فوق المدينة منعت ذلك.

ودعا الوزير العراقي، وباسم الحكومة، أبناء الفلوجة إلى التطوع للالتحاق بالقوات الأمنية لمساندتها في عملية استعادة المدينة، من التنظيم الذي اختطفها ومنع أهلها من الخروج منها.

من جانبه، أعلن السفير الأميركي في العراق، ستيوات جونز، أن الولايات المتحدة ستسلح قوات العشائر العراقية في الفلوجة من خلال الحكومة المركزية حتى تتمكن من ربح معركتها ضد "داعش" وتستعيد السيطرة على المدينة.