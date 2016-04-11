الأنبار تناشد العالم تقديم مساعدات للفلوجة

طالب صباح الكرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، المجتمع الدولي بإغاثة عاجلة للمدنيين المحاصرين في مدينة الفلوجة التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

وخلال كلمته في مؤتمر دعم المدينة الذي استضافته بغداد، دعا الكرحوت الحكومة المركزية إلى الإسراع بعملية استعادة السيطرة على المدينة.

ويعاني المدنيون حصاراً خانقاً وقصفاً عشوائياً من القوات العراقية وانتهاكات لا تنتهي يرتكبها تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة.

وقضاء الفلوجة الممتد على طول أكثر من 50 كلم على ضفاف نهر الفرات والمشهور بالمزارع والبساتين، يعاني اليوم قاطنوه أوضاعاً مأساوية وجوعاً بسبب الحصار الخانق المفروض منذ شهور طويلة.

بدوره، قال سلمان الجميلي، وزير التخطيط العراقي: "درست إماكنية إلقاء المساعدات من الجو، ولكن كانت هناك عوارض لوجستية خارج السيطرة".

ومع العجز الحكومي عن إيجاد حل للمدنيين المحاصرين داخل المدينة لم يبق حل سوى الاستعانة بالمجتمع الدولي.

وقال صباح الكرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار "نطالب المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية بتقديم المساعدات إلى أهلنا في هذه المدينة".

وطلب الكرحوت من الحكومة المركزية في بغداد إعطاء الدور الكافي لعشائر الفلوجة، هذا وأكد عضو مجلس المحافظة عيد الكربولي أن قرابة 5 آلاف مقاتل من أبناء العشائر جاهزون للمشاركة في معركة طرد داعش من المدينة التي تؤكد قيادة عمليات الأنبار أنها ستنطلق خلال أيام.