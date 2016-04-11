الرئاسات الثلاث تبحث مع قادة الكتل أزمة العراق السياسية

عقد في قصر السلام ببغداد، مساء الأحد، اجتماع للرئاسات الثلاث مع قيادات الكتل والأحزاب السياسية، لبحث وثيقة الإصلاح الوطني الساعية إلى تحديد مسار إخراج البلاد من الأزمة الراهنة، وتعميق تعاون القوى الوطنية كافة على أساس العملية السياسية ومرتكزاتها الدستورية.

وقال بيان رئاسي إن "المجتمعين أكدوا على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات على مستوى الأمن وتوفير الخدمات وتحقيق تطلعات العراقيين لإنجاز النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات إعادة الإعمار"، مشيراً إلى "بحثهم عن سبل تطبيق الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق خطط استراتيجية تنسجم واحتياجات العراقيين لتجاوز الأزمة الحالية".

وأولى الاجتماع، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، اهتماماً خاصاً لـ"استقلالية القرار الوطني وتطوير مؤسسات الدولة والدعوة إلى مشاركة كافة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الإصلاح المنشود"، لافتاً إلى "مناقشة آليات تقديم المرشحين للتشكيلة الوزارية المقبلة بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية واختيار من تنطبق عليه شروط الكفاءة والأمانة، وكذلك آليات الترشيح لقيادات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، بعيدا عن المحاصصة السياسية والمحسوبيات".

وفي سياق متصل، جرت مناقشة تشكيل مجلس سياسي استشاري لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاحتقانات السياسية، فضلاً عن العمل على إنجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال فترة زمنية محدودة.

ويأتي الاجتماع الذي قاطعه تيار الصدر والكرد والعراقية والتركمان، قبل يومين من المهلة المحددة لتقديم الكابية الحكومية الجديدة لمجلس النواب، بعد تزايد الحديث عن رفض القائمة التي قدمها رئيس الحكومة، حيدر العبادي.