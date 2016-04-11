العبادي لم يوافق على أسماء وزراء من الكتل السياسية بعد

نفى مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العابدي ما نشرته بعض القنوات والوكالات أمس الأحد من أسماء قالت إنها لمرشحين من الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية وأن السيد العبادي وافق عليها.

وذكر المصدر، لوكالات أنباء ووسائل إعلام من بينها "العربية.نت"، أن "الترشيحات من الكتل وصلت لرئيس الوزراء الذي لديه محدّدات أساسية في اختيار المرشح للوزارة كما أنها ستنافس الأسماء التي قدمها العبادي للبرلمان والأفضل سيتم ترشيحه للتصويت عليه في البرلمان"، مضيفاً أن "العبادي أبلغ الكتل بهذا الأمر وهو ماض بتشكيل حكومة تكنوقراط تتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية وتساهم بالتخطيط الصحيح للبلد لوضع أسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة".

وتابع المصدر، الذي لم يشأ الكشف عن اسمه: "تم إبلاغ الكتل سابقا بضرورة الترشيح وضمن مواصفات معينة وبكتب رسمية، مما دعاها إلى تقديم مرشحيها، وهو أمر سيؤدي الى اختيار الأفضل من بين الأسماء التي قدمها العبادي للبرلمان وبين ترشيحات الكتل".