العراق.. استعادة 80% من قضاء هيت غرب الرمادي

أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أنه تم رفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية في قضاء هيت غرب الرمادي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة الأنبار، عيد الكربولي، أنه تمت السيطرة على 80% من هيت لغاية اليوم، من قبل القوات العراقية وبمساندة طيران التحالف الدولي.

وكانت "قيادة العمليات المشتركة" قد ذكرت، في وقت سابق، عن دخول قوات مكافحة الإرهاب، وأحد ألوية الفرقة 16، إلى مركز مدينة هيت، ومطاردة عناصر "داعش" التي خسر تنظيمها المعركة ومني بالعديد من الخسائر البشرية والمادية.

وقالت القيادة في بيان عاجل لها، إنه "بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة استطاع أبطال قوات جهاز مكافحة الإرهاب واللواء 73 الفرقة 16 من الوصول إلى مركز مدينة هيت ورفع العلم العراقي فوق بناياتها".

وأكد البيان أن "القوات الأمنية هي الآن في مركز هيت"، لافتة إلى أن "جنودها يواصلون المعارك المشرفة، والعمليات مستمرة لحد الآن لحين إكمال تحرير كامل مناطق هيت وبقية المناطق المجاورة".