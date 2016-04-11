العراق.. وزراء "كتلة الأحرار" الصدرية يقدمون استقالاتهم

أعلن وزراء كتلة الأحرار الصدرية عن تقديم استقالاتهم إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، معتبرين البقاء في حكومة محاصصة جديدة وإعادة لإنتاج الفساد والفشل.

وقال الوزراء في بيان لهم إنه، واستناداً لما جاء في خطاب مقتدى الصدر عند انتهاء الاعتصام أمام أبواب المنطقة الخضراء، فقد تقرر تقديم الاستقالة اعتباراً من هذا اليوم وإرسالها إلى رئيس الوزراء وعدم حضورهم لمقرات وزاراتهم أو اجتماعات مجلس الوزراء.

يشار إلى أن كتلة الأحرار لديها ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية، وهم وزير الصناعة، محمد صاحب الدراجي، ووزير البلديات والإعمار والإسكان، طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية، محسن الشمري.