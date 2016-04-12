العراق.. أربيل وواشنطن يبحثان مرحلة ما بعد تحرير الموصل

أكد مبعوث الرئيس الأميركي لرئيس إقليم كردستان العراق، أهمية دور إقليم كردستان في الاستقرار السياسي، ومعالجة المشاكل السياسية التي يمر بها العراق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأربيل مع المبعوث بريت مكغورك.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، نقلته وكالات أنباء كردية، أن "رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي في الحرب ضد داعش، بريت ماكغورك، والوفد المرافق له، الأزمة السياسية في العراق وسبل معالجتها والاستعدادات الجارية لبدء عملية تحرير مدينة الموصل ومرحلة ما بعد التحرير".

وأضاف البيان أن "الجانبين، وبحضور القنصل الأميركي في أربيل، ماتياس ميتمان، تبادلا الآراء بشأن الأزمة السياسية التي يعاني منها العراق وسبل معالجتها"، لافتاً إلى "اتفاق الطرفين على الاستمرار في التشاور وتبادل الآراء من أجل إيجاد السبل الكفيلة باجتياز الأزمة السياسية".