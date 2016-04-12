فرنسا: التحالف قصف 4 مراكز قيادة لداعش بالموصل

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، الثلاثاء، أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قصفت 4 مراكز قيادة لتنظيم داعش في الموصل بشمال العراق، في مؤشر إلى تسارع الحملة لاستعادة هذه المدينة.

وقال لودريان الذي يزور العراق لصحافيين "نحن نقوم بتطويق الموصل استعدادا للمعركة التي ستكون طاحنة. أفضل دليل على ذلك هو أن قوات التحالف نجحت قبل يومين في ضرب مراكز قيادة في المدينة نفسها بمشاركة الطيران الفرنسي".

وأضاف من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، على بعد ثمانين كيلومترا عن الموصل، أن هذه العملية التي جرت ليل السبت- الأحد نفذتها عشر طائرات، بينها 4 مقاتلات فرنسية استهدفت "أربعة مراكز حيوية" للتنظيم المتطرف.

وكانت القيادة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط تحدثت عن 8 ضربات للتحالف في منطقة الموصل في التاسع من أبريل، وأربع أخرى في اليوم التالي، استهدفت وحدات تكتيكية وبنى تحتية للاتصالات تابعة لتنظيم داعش.

وكان لودريان دعا خلال زيارة مفاجئة للعراق، الاثنين، إلى تكثيف الضغوط على تنظيم داعش الذي تعرض لهزائم عدة أخيرا، بهدف استعادة السيطرة على معقلية الموصل في العراق والرقة في سوريا خلال العام الحالي.

وقال إن "الرقة والموصل يجب أن تسقطا في 2016"، مضيفا أن هذه السنة "يجب أن تكون سنة التحول المصيري في معركتنا ضد داعش، وسنة تحرير المركزين السكنيين الأساسيين اللذين لا يزالان يسيطر عليهما، الرقة والموصل".

وتابع خلال زيارته جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بغداد أن 2016 "يجب أن تكون سنة بداية النهاية لداعش".