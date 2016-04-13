البنتاغون: التحالف أنجز المرحلة الأولى من حرب داعش

أعلن المتحدث باسم الجيش الأميركي الأربعاء أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا أنجز بنجاح "المرحلة" الأولى من العمليات.

وينفذ التحالف عملية من ثلاث خطوات رئيسية في حربه المستمرة منذ 20 شهرا ضد التنظيم المتطرف، بحسب ما أفاد الكولونيل ستيف وارن الذي مقره بغداد.

وصرح وارن لصحافيي البنتاغون "لقد تم إضعاف عدونا، ونحن نعمل الآن على كسره. لقد اكتملت المرحلة الاولى من الحملة العسكرية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة الاولية هدفت الى "اضعاف" التنظيم من خلال وقف استيلائه على أراض جديدة.

وقال وارن إن المرحلة الاخيرة من الحملة تهدف الى إلحاق الهزيمة بالتنظيم من خلال تمكين القوات الخاصة من منع ظهور نفوذه مجددا.

ورغم أن تنظيم داعش لا يزال يحكم سيطرته على مناطق شاسعة من سوريا والعراق، إلا أنه مني بنكسات كبيرة من بينها خسارة الرمادي في العراق.

وأضاف وارن: "بينما لا يزال تنظيم داعش قادرا على شن عدد من الهجمات المعقدة، الا انه لم يتمكن من السيطرة على اي أراض مهمة منذ نحو عام".

وتابع: "لقد ضربنا قادته وخطوط إمداداته ومقاتليه وقاعدته الصناعية ومصادر تمويله في العراق وسوريا".