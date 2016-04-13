العراق.. ائتلاف النجيفي يحذّر من الخروج على الدستور

دعا "ائتلاف متحدون للإصلاح" العراقي إلى ضرورة احترام هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، رافضاً أي خروج عن الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس، أو أية محاولة للمساس به، مبدياً في الوقت نفسه دعمه لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأكّد رئيس الائتلاف أسامة النجيفي في بيان له الأربعاء، باسمه واسم قيادة وجماهير "متحدون"، على "ضرورة احترام هيئة رئاسة مجلس النواب وتأييدها"، مطالبا "الكتل السياسية جميعها باللجوء إلى الحوار الهادئ، الذي من شأنه أن يقود إلى قرارات تتفق مع النظام الداخلي لمجلس النواب، وتجسّر العلاقة مع السلطة التنفيذية بعيدا عن محاولات فرض الإرادة أو تعطيل المعايير والأسس الديمقراطية المعتمدة".

وأشار النجيفي في البيان إلى "التزام ائتلاف متحدون بوثيقة الإصلاح الوطني كونها خريطة طريق تجمع العراقيين، وتعيد التوازن المفقود، وتحقق الخروج من الأزمات التي تعصف بالعراق"، مهيبا بـ"القوى التي لم توقع على الوثيقة إلى ضرورة التوقيع ومدّ الوثيقة بالزخم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة منها وهي أهداف تتفق مع إرادة الشعب".

وشدّد ائتلاف متحدون ورئيسه النجيفي على دعم حكومة العبادي، مثلما دعا إلى عقد جلسة في وقت يتفق عليه، وإذا ما تعذر عقدها في مجلس النواب، فيمكن عقدها في أي مكان آخر.

يذكر أن مجلس النواب شهد اعتصاما لأكثر من 100 شخصية نيابية، طالبت بسحب الثقة عن الرئاسات الثلاث واختيار بديل عنها.