العراق.. عمليات نينوى تصد هجوماً لداعش جنوب الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن تمكن قيادة عمليات تحرير نينوى، صباح الأربعاء، من صد هجوم إرهابي شنّه تنظيم داعش الإرهابي، على القوات الأمنية المتواجدة في خطوط الصدّ الأمامية، ومقتل ثلاثة قناصين، بجنوب الموصل.

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن "تدمير عجلتين مفخختين حاولتا التعرض للقطعات الماسكة خط الدفاع أمام قرية النصر ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني لواء المشاة 71 فرقة المشاة 15، وقتل من كان بداخلها من إرهابيين".

إلى ذلك، قام طيران التحالف الدولي، بتدمير عجلة مفخخة وقتل كل من فيها خلال محاولتها التعرض للقوة الأمنية الموجودة في قرية الخالدية إحدى قرى جنوب الموصل أمام الخط الدفاعي للفوج الأول لواء المشاة 71 الفرقة أعلاه، كما تمكّن الطيران من قتل 3 قناصين كانوا يستهدفون الجنود في القرية نفسها، فضلا عن تدمير مدفع 130 ملم.