العراق.. قرار رئاسي بحظر مواقع "داعش" الإلكترونية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية، خالد شواني، عن إصدار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قراراً يقضي بموجبه حصر مواقع تنظيم "داعش" في كافة الشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال الإعلامي.

وجاء في القرار الرئاسي، "قرّر رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، حظر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال الإعلامي والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة للجرائم الإرهابية".

وطالب معصوم "الجهات المعنية والقضاء" بتنفيذ ما ورد في القرار الرئاسي.