العراق.. افتتاح أول معسكر لتدريب أبناء الفلوجة

بدأ أبناء العشائر في مدينة الفلوجة بالتطوع في صفوف الحشد العشائري لتحرير المدينة من داعش بعد موافقة بغداد على تشكيل عدد من الأفواج للمشاركة مع القوات الأمنية بتحرير الفلوجة.

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي عن افتتاح المعسكر الأول للمتطوعين من أبناء عشائر الفلوجة للمشاركة في معارك استعادة مدينة الفلوجة من مسلحي داعش. وبحسب الراوي فان الحكومة المركزية والحكومة المحلية وقيادة العمليات المشتركة وجميع القوات الأمنية يعملون على التحضير لمعركة الفلوجة والتي من المتوقع ان تنطلق قريبا.



وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أعلنت الأربعاء الماضي 6 أبريل، عن تشكيل "لواء الفلوجة" من أبناء العشائر لتحرير المدينة ومسك الأرض، لافتة الى أن تدريب اللواء وتسلحيه بإشراف التحالف الدولي في قاعدة الحبانية.

وقال عضو اللجنة راجع بركات العيفان إن "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وافق على تشكيل لواء الفلوجة من أبناء مدينة الفلوجة حصرا"، مبينا أن "الهدف منه المشاركة بتحرير المدينة ومسكها بعد التحرير".

وأضاف العيفان، أن "اللواء قوامه 2500 مقاتل وتم إدخال فوجين منه وعدد مقاتليه 1000 مقاتل في دورات تدريبية في قاعدة الحبانية العسكرية 30كم شرق الرمادي ولمدة أسبوعين"، لافتا الى أن "اللواء سوف تشرف على تدريبه وتسليحه وتجهيزه قوات التحالف الدولي".