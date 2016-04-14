الأنبار.. إخلاء 12 ألف مدني من "هيت"

قتل طيران التحالف الدولي 29 إرهابيا، ودمر 6 أوكار لـ"داعش" الارهابية في قضاء هيت غربي الأنبار، فيما أشار جهاز مكافحة الإرهاب الى اخلاء 12 ألف مدني من القضاء.

وذكرت "قيادة العمليات المشتركة" في بيان لها الأربعاء، أنه "استناداً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، قام طيران التحالف الدولي بتوجيه ضربة جوية، أسفرت عن قتل 29 إرهابيا، وقناص كان يستهدف القطعات العسكرية من فوق أسطح إحدى المباني".



وأشار البيان إلى "تدمير 6 اوكار عائدة للإرهابيين، ومنصة إطلاق صواريخ، وهمر مفخخة، وأسلحة اخرى في قضاء هيت، غرب الانبار ".



وفي سياق متصل، قال قائد جهاز الفريق الركن عبد الغني الأسدي، ان "قوات الجهاز استكملت تطهير مناطق احياء "الزهور، والقادسية، والجمعية" في قضاء هيت من العبوات الناسفة، واخلت 12 ألف مدنيّ، و153 عائلة". وأشار الأسدي إلى "وجود أكثر من 10 الاف مدنيّ ما زالوا في المناطق الثلاث المذكورة".

