البنتاغون: المعارك القادمة ضد "داعش" في العراق مفصلية

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأميركية ستكثف دعمها للعراق خلال المرحلة المقبلة، التي قالت إن الإدارة الأميركية والرئيس باراك أوباما، يرون أنها ستكون مفصلية في هزيمة تنظيم "داعش" في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، فيما طالبت وزارة الدفاع العراقية بضرورة تكثيف الدعم الإنساني للنازحين، لاسيما مع دخول معارك التحرير منعطفاتها الحاسمة لصالح قواتها المسلحة.

وجاء ذلك أثناء استقبال وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، الخميس، قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل، بمناسبة تسلمه مهام أعماله خلفاً للجنرال لويد أوستن.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره عن الجانب العراقي رئيس أركان الجيش وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والسفير الأميركي في بغداد، ستيوارت جونز، استعراض أوجه العلاقات الثنائية وطبيعة التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال العسكري".

ونقل البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، إشارة العبيدي إلى "أهمية استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات"، مثمناً "الدور الكبير الذي يقدمه التحالف الدولي من دعم جوي ومشورة وتدريب في الجانب العسكري، وتطلعه بأن يكون دعم التحالف خلال المرحلة المقبلة بشكل أوسع من أجل القضاء على المجاميع الإرهابية".