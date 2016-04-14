الجبوري يلغي التصويت على الحكومة لعدم اكتمال النصاب

ألغى رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، جلسة، اليوم الخميس، كانت مخصصة للتصويت على تغيير حكومي طرحه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وذلك لعدم اكتمال النصاب.



وقال الجبوري في مؤتمر صحافي بالبرلمان إن المجلس سيعقد جلسة أخرى السبت.

وكان نواب عراقيون، قد صوتوا، اليوم الخميس، لصالح إقالة الجبوري ونائبيه، إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.

وقالت مقررة الجلسة النائبة نيازي أوغلوا لوكالة "فرانس برس": "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائباً حضروا الجلسة" من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.

وفي هذه الجلسة، التي تحضرها هيئة الرئاسة، قرر النواب أيضاً تعيين النائب عن "القائمة الوطنية" عدنان الجنابي بديلا للجبوري في رئاسة البرلمان.

إلا أن الجبوري أصدر بياناً أوضح فيه أن رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة حتى هذه اللحظة انتظاراً لاكتمال النصاب، وما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة.

وقد أعلنت رئاسة البرلمان أنها ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار إقالة الجبوري.