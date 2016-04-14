علاوي ينضم إلى النواب المعتصمين داخل البرلمان العراقي

كشف ائتلاف الوطنية، عن وصول رئيسه إياد علاوي الى مبنى البرلمان لمشاركة النواب المعتصمين في اعتصامهم الذي بدأ الثلاثاء الماضي.



ونشر الموقع الرسمي لأياد علاوي، تصريحا لرئيس كتلة الوطنية النيابية، كاظم الشمري، قال فيه ان "رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي وصل الى مبنى البرلمان للمشاركة في الاعتصام الذي نظمه عدد من النواب للمطالبة بإلغاء الكابينة الوزارية الجديدة ووثيقة الاصلاحات التي وقعها قادة الكتل السياسية مؤخرا "، فيما نشرت الصفحة الرسمية لعلاوي عدّة صور تظهره وهو يتوسط نوابا جالسين في قاعة مجلس النواب.



يشار إلى أن بحدود 170 نائبا، قد وقعوا على وثيقة طالبوا فيها بحل هيئة رئاسة البرلمان، وكلفوا النائب اسكندر وتوت، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري، في مرحلة اعتبروها أولى لإسقاط الرئاسات الثلاث، بينما دعا الجبوري رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحضور جلسة يوم الخميس، باعتباره الحامي للدستور.