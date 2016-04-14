نازحو الأنبار يطالبون بغداد بتحرير الفلوجة

نظم المئات من أبناء محافظة الأنبار النازحين في إقليم كردستان، الخميس، وقفة في محافظة أربيل تضامناً مع أهالي مدينة الفلوجة، مطالبين فيها بالإسراع في تحريرها.

وقال أحد شيوخ الأنبار وأحد منظمي الوقفة التضامنية، الشيخ فلاح الجميلي، في تصريح نقلته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "المئات من أبناء محافظة الأنبار النازحين في إقليم كردستان نظموا اليوم وقفة في قضاء سوران بمحافظة أربيل تضامناً مع أهالي مدينة الفلوجة المحاصرين".

وطالب الجميلي الحكومة الاتحادية بـ"الإسراع في تحرير الفلوجة وفك الحصار عن أهلها الذين يموتون جوعاً وإنقاذهم من هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشونها".

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت عمليات عسكرية وإرهابية دفعت بالآلاف من الأسر إلى النزوح منها، فيما يسيطر تنظيم "داعش" على الفلوجة ويستخدم أهلها دروعاً بشرية ويمنعهم من مغادرتها.