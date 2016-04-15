الأنبار.. إسقاط طائرة مسيّرة تتجسس لحساب "داعش"

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن إسقاط أحد مقاتليها طائرة مُسيّرة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي ضمن المحور الشمالي لمحافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العريف حسين موسى كاظم المنسوب إلى الفوج الثالث لواء المشاة الآلي التاسع والثلاثين، تمكّن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لعناصر داعش الإرهابي".

وأشار البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، اليوم الجمعة، إلى أن "الطائرة كانت تحاول التجسس والتقاط الصور الجوية للقطعات الأمنية المسلحة المرابطة في منطقة الجرايشي، الواقع ضمن المحور الشمالي للأنبار".

يذكر أن تنظيم "داعش" خسر الكثير من مناطق الأنبار التي استولى عليها بعد يونيو 2014.