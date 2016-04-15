العبادي يحذر من تأثر الأزمة الحالية على قتال داعش

تلف العراق أزمة سياسية بعد إعلان عدد من النواب إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقد حذّر رئيس الحكومة حيدر العبادي من تأثير هذه الأزمة على قتال "داعش".

العبادي دعا السياسيين في كلمة وجهها ليلا إلى التحلي بالصبر والحكمة وإتاحة الفرصة للحوارات الجارية حتى لا تتعطل مسيرة الدولة.

وأكد العبادي المضي بالعمل الحكومي وعملية الإصلاح وتقديم البدلاء عن الوزراء المرفوضين لتحقيق ذلك. وقال إن هناك ضررا ماثلا يحدق بالبلاد بسبب تعارض المصالح وتناقض الرؤى، مبينا أنه لا يمكن للإصلاح أن يكون في ظل التجاذبات والانقسامات.

وأضاف أنه إذا كان الاعتراض على بعض الأسماء في الحكومة المقبلة عذرا لعدم التصويت عليها، فإنه بالإمكان اقتراح أسماء جديدة لأن "العراق مليء بالكفاءات"، حسب تعبيره.

وأوضح أنه لا يمكن تعطيل عمل الوزارات ومصالح المواطنين تلبية لرغبة بعض الجهات، على حد قوله، مشددا على رفض الرضوخ لخيار الاستسلام للفوضى والانقسام والخلافات وجر البلاد الى المجهول والسقوط في الهاوية.