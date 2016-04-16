الرئيس العراقي يدعو إلى برنامج إصلاحي ينهي المحاصصة

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الجمعة، إلى برنامج إصلاحي شامل ينهي المحاصصة الحزبية، والقضاء على الفساد ومحاكمة مرتكبيه.

ورأى الرئيس العراقي أنه على الحكومة والبرلمان وكافة النخب في العراق، العمل على دعم حركة الإصلاح وتعزيز وحدة البلاد وحمايتها.

وأكد معصوم حق نواب البرلمان في التمتع بحرية التعبير عن آرائهم في ظل حفاظهم على الدستور.

الرئيس العراقي رأى أن دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب مرهون باستقرار الحياة السياسية فيه.

في سياق آخر، وعشية اجتماع للبرلمان العراقي، أفيد بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط مبنى البرلمان منعاً لاقتحامه من المتظاهرين.

في هذه الأثناء، اعتبر رئيس "كتلة تحالف القوى" في مجلس النواب العراقي، أحمد المساري، أن إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري تعد استهدافاً مباشراً للمكون السني، وأكد رفض كتلته قرار إقالة الجبوري من منصبه، وأشار إلى أنها غير قانونية وغير دستورية.