الصدر: مهلة 72 ساعة لتشكيل حكومة تكنوقراط

أمهل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، الرئاسات الثلاث في العراق 72 ساعة لتقديم "كابينة وزارية" من تكنوقراط، وطرحها للتصويت مع الإبقاء على اعتصام النواب داخل قبة البرلمان.

وجاء في بيان للصدر مكتوب بخط يده "على الوزراء تقديم استقالاتهم فوراً للتمهيد للنقطة الأولى، وعليه فإن الشعب مطالب بالضغط على الوزراء لتحقيق هذا المطلب".

كما طالب الصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ"إعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات على ألا توي المدى عن الـ45 يوماً".

ودعا الصدر العبادي إلى "استغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب، وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي، وفي حال عدم تجاوب مع هذه المطالب أكرر يكون الأمر موكولاً للشعب. جعلت نفسي في خانة الشعب، وتخليت عن خانة السياسيين المتحزبين، وسوف لن أدخل حوارات معادية للشعب".

وحسب الصدر، فإن ذلك يأتي "بعد أن تكللت الجهود الشعبية بنجاح نسبي لإلغاء المحاصصة السياسية المقيتة والتي لا تزال تنهب مقدرات الشعب"، كما جاء في مقدمة البيان.