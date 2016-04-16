العراق.. الجبوري يحذر من قيام "برلمان موازٍ"

أعلن النواب المعتصمون تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى الاثنين.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، قد قال، قبل ذلك، في كلمة له، إنه سيكون هناك منهج، وصفه بالنشاز، يتحدث عن برلمانين أو جهتين أو خندقين إذا لم يخرج العراق من الاختناق الحالي.

وذكر الجبوري أنه "عند خروج العراق من الأزمة سيكون هناك البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق".

كما أعلن أنه أجّل جلسات المجلس بشكل رسمي، ودعا كافة الكتل السياسية ومن وصفهم بالحكماء إلى إدامة الحوار خلال الأيام القادمة، والتوصل إلى حلول تخرج العراق من الاختناق الحالي.

يذكر أن المعتصمين هم نواب الكتلة الصدرية، وكتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، وستة أعضاء منشقين من اتحاد القوى العراقية الموالية للجبوري.