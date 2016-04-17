الأنبار.. تحرير قرى ومقتل 10 "دواعش" في هيت

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن تمكّن قوات ‫جهاز مكافحة الإرهاب، من تطهير جميع القرى الرابطة بين ‫هيت و‫‏المحمدي، جنوب شرق القضاء، من العبوات الناسفة، وكذلك تحرير قريتين من قبضة "داعش" جنوب قضاء هيت غربي محافظة الانبار، 70 كلم عن الرمادي، وقتل 10 إرهابيين.

وأفادت القيادة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، أنه تم "تطهير الطريق الرابط بين جميع القرى الممتدة بين مركز قضاء هيت ومنطقة ‫‏المحمدي ولمسافة 8 كلم من العبوات الناسفة".

وفي سياق متصل، تمكنت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من دبابات الابرامز والجهد الهندسي، من تحرير قريتي "الخوصة" و"المشتل" جنوب هيت.

وأشار بيان لخلية الإعلام الحربي إلى أن "العملية أسفرت عن تدمير ثلاث عجلات ملغمة، وصهريج مفخّخ، وتفكيك 58 عبوه ناسفة، وقتل 10 إرهابيين".